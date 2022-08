Virtus Francavilla-Taranto, amichevole in programma alle 18.00 di domenica 21 agosto alla Nuovarredo Arena, si giocherà a porte chiuse. A tal proposito, Vittorio Galigani, consulente personale del presidente del Taranto Massimo Giove, spiega: “In questa occasione, la nostra società è ospite, non ha nessun potere organizzativo. La gara si giocherà a porte chiuse soprattutto per una questione di ordine pubblico. Abbiamo accettato l’invito degli amici di Francavilla, a patto che, come richiesto dalle autorità, il match si disputasse in assenza di pubblico”.

“Mi preme precisare – conclude Vittorio Galigani -, che anche in occasione del congiunto con il Manduria, come abbiamo spiegato, le porte chiuse non sono dipese da una volontà della società Taranto. Che, al contrario di quanto si pensa, avrebbe voluto dare la possibilità a tutti i tifosi, fuorisede compresi, di seguire la propria squadra del cuore”.