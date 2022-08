Taranto, lite con violenta rissa a Talsano, feriti

TARANTO – Ferragosto violento a Taranto, ad una persona sarebbe stato staccato il lobo di un orecchio in seguito ad una violenta rissa scoppiata in Viale Europa a Talsano. L’episodio, scaturito per futili motivi, è avvenuto la scorsa notte nella borgata di Taranto, da una lite si è passati dalle parole alle vie di fatto, sul posto l’intervento delle Volanti della Questura di Taranto e i sanitari del 118. In seguito alle indagini, la Polizia in mattinata ha arrestato una persona

Foto F. Manfuso