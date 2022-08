E’ di un morto e tre feriti il drammatico bilancio dell’incidente tra due autovetture avvenuto sulla tangenziale est di Lecce, all’altezza dello svincolo per Frigole. Le auto coinvolte sono un’Alfa Mino e una Renault Clio station wagon, a perdere la vita un uomo di 53 anni di Lecce, al volante della Renault. Per estrarre i malcapitati rimasti incastrati tra le lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Nulla da fare per una delle persone a bordo dei mezzi, ogni tentativo da parte dei sanitari del 118 si è rivelato vano, per gli altri è partita la corsa in ospedale. L’impatto si è verificato nella stessa zona in cui, qualche settimana fa, un’auto è finita contro il guardrail. Al vaglio degli agenti di Polizia locale la dinamica dei fatti.