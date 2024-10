Futsal C1/M, scontro al vertice: Conversano sfida Just Mola

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria di martedì con la Grimal Barletta, che per gli Azzurri Conversano è già il momento di tornare in campo. Sabato pomeriggio, la squadra del presidente Mino De Girolamo affronterà la Just Mola a Mola di Bari, in un match tra le due prime forze del campionato.

I conversanesi si presentano all’appuntamento con un percorso netto: quattro vittorie in quattro gare e 12 punti in classifica. I padroni di casa, invece, sono secondi a soli due punti di distanza, dopo il pareggio in extremis contro il Cassano delle Murge.

Sarà, dunque, uno degli incontri più attesi degli ultimi anni, merito soprattutto di uno straordinario inizio di stagione da parte di capitan D’Ecclesiis e compagni. Ma battere la formazione di mister Menini non sarà facile, soprattutto nel caldo e ostico PalaPinto, roccaforte del tifo molese.

Anche Gianpiero Giliberti, però, non si lascia distrarre dalla classifica e conta sulla solidità del gruppo e sull’ottimo momento della squadra. Dopo la vittoria contro il Barletta, i giocatori hanno trascorso una serata di relax al “Caffè Mediterraneo” insieme alla dirigenza, per scaricare la tensione di una settimana intensa che si concluderà proprio con la sfida di Mola.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta e Domenico Rescina di Bari. Il cronometrista sarà Antonio Bombini di Molfetta. Fischio d’inizio alle ore 16.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author