Futsal A2/M, Castellana pronta all’esordio: Rotondo ‘C’è entusiasmo’

In casa Castellana C5 è iniziato il conto alla rovescia per l’esordio assoluto nel campionato nazionale di Serie A2. Sabato pomeriggio la squadra guidata da mister Andrea Rotondo affronterà il Città d’Acri, formazione calabrese già incontrata lo scorso anno in Serie B e ora potenziata da un mercato estivo che ha portato giocatori di spicco come Arcidiacone (ex Italservice Pesaro) e Galindo.

La partita si prospetta insidiosa, non solo per la forza dell’avversario, ma anche per il valore emotivo della giornata: coinciderà infatti con la riapertura del Pala Valle d’Itria, chiuso per quasi cinque anni a causa di lavori di manutenzione. Il ritorno tra le mura amiche e la possibilità di riabbracciare i propri tifosi rappresentano una motivazione in più per i giocatori del Castellana C5, chiamati a dare il massimo in un incontro delicatissimo.

“Affrontiamo questa stagione con grande entusiasmo, ma siamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono in un campionato per noi nuovo – ha dichiarato mister Rotondo –. Il Città d’Acri è un avversario ostico, con un roster forte e un allenatore preparato. Verranno qui per portare a casa il risultato pieno, ma noi scenderemo in campo per dare tutto, come abbiamo sempre fatto. Il ritorno al Pala Valle d’Itria? Mi auguro che possa essere un fattore decisivo per noi. Il supporto del nostro pubblico è sempre un vantaggio, e speriamo che sabato risponda presente”.

L’incontro sarà diretto dai signori Bartolomeo Santarpia di Castellammare di Stabia e Natalia Bernardino di Terni, con Carlo Alberto Tomasi di Taranto al cronometro. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16.

Intanto, sul fronte della Coppa della Divisione, il Castellana C5 ha già ottenuto un primo successo battendo il Bernalda Futsal per 7-4 nel girone T. La selezione Under 23 ha brillato con un poker di Michele La Selva, una doppietta di Alessandro Bianco e un gol di Marco Bianco. Prossimo impegno il 20 novembre in casa del Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author