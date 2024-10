Pallamano, A/Gold: Conversano a Siracusa per un altro big match

Dopo una settimana intensa che ha fruttato 6 punti preziosi, il Conversano è tornato in campo al Pala San Giacomo per preparare l’attesissimo scontro contro la Teamnetwork Albatro Siracusa, squadra degli ex Hermones Pauloni e Sciorsci.

La formazione siciliana, quest’anno, ha allestito un roster di grande valore, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli. Finora, in campionato ha ottenuto 3 vittorie, ma ha subito una sconfitta nell’ultima partita contro Sassari.

In casa Conversano c’è grande voglia di continuare il positivo avvio di stagione, cercando di recuperare qualche giocatore acciaccato e conquistare punti importanti in uno scontro diretto per i playoff. “La squadra sta bene – ha dichiarato Demis Radovcic – abbiamo vinto tutte le partite fin qui disputate, quindi le sensazioni sono ottime. Stiamo lavorando bene, come sempre qui a Conversano. Siracusa è una squadra costruita per vincere, sarà una sfida difficile, ma daremo il massimo per portare a casa il risultato. Giochiamo sempre per vincere.”

Il match è in programma per sabato 12 ottobre alle ore 16.30 presso la palestra “Akradina” Pino Corso di Siracusa, con la consueta diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball, disponibile su www.pallamano.tv.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author