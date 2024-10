Pallamano A/Gold, Fasano-Brixen: sfida d’alta quota al Palazzetto

Dopo la sconfitta subita a Merano, la Junior Fasano è pronta a scendere in campo sabato 12 ottobre alle ore 19 contro il Brixen, al Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina.

La partita, valida per la sesta giornata della Serie A Gold 2024/25, vedrà opporsi due squadre che si sono già incontrate nelle finali scudetto della scorsa stagione, vinte dai biancazzurri, e nel match di Supercoppa che ha dato il via all’attuale stagione, vinto invece dagli alto-atesini.

Le due formazioni hanno subito profondi cambiamenti nelle loro rose. La Junior Fasano potrà contare sulla novità di Giovanni Capello, mentre il Brixen schiererà i suoi punti di forza, tra cui Tomas Valentin Canete, Paulo Vinicius Candido De Oliveira, Stefano Arcieri (ex della partita) e Tomas Della Vecchia, arrivato dal Sassari durante il mercato estivo.

Entrambe le squadre devono però fare i conti con problemi fisici: i padroni di casa potrebbero dover rinunciare a Joao Marinho Da Cunha, mentre il Brixen potrebbe non schierare i fratelli Ardian ed Endrit Iballi, ancora non al meglio dopo la sconfitta contro il Bozen.

Il coach della Junior Fasano, Domenico Iaia, ha dichiarato: “Questa settimana abbiamo lavorato duramente con impegno e passione, supportati anche dall’arrivo di Giovanni Capello, che potrà darci una mano importante nelle rotazioni sulla prima linea. Sarà una partita tosta, ma con cuore e determinazione sono certo che possiamo ottenere un risultato positivo”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Pallamano TV e arbitrata dai signori Marcello Carrino e Stefano Pellegrino, con la supervisione del commissario Leandro Pietraforte. Per assistere al match, l’ingresso al Palazzetto dello Sport sarà possibile solo a piedi tramite il percorso pedonale da via San Lorenzo, con possibilità di parcheggio nella vicina palestra Zizzi o nelle strade adiacenti. Il costo del biglietto è di 8€, con riduzioni per giovani e anziani, e ingresso gratuito per gli under 14.

Completano il quadro della giornata: Macagi Cingoli-Raimond Sassari, Teamnetwork Albatro Siracusa-Conversano, Secchia Rubiera-Publiesse Chiaravalle, Bozen-Camerano, Pressano-Sparer Eppan, Cassano Magnago-Alperia Black Devils Merano, e Junior Fasano-Brixen.

