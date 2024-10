Futsal A2 Élite, New Taranto: si alza il sipario sulla nuova stagione

Si alza il sipario sulla nuova stagione della New Taranto Calcio a 5, che dopo il trionfo nel campionato di Serie A2 2023/2024 è pronta a fare il suo esordio in Serie A2 Élite. La squadra rossoblù, guidata dal neoallenatore Dino Guarino, inizierà la sua avventura affrontando il Città di Melilli in terra siciliana, in una trasferta impegnativa con una formazione già rodata e ricca di giocatori di qualità.

Durante il mercato estivo, la società tarantina ha confermato l’ossatura della squadra, con nomi come Bottiglione, De Risi, Di Pietro, Lopes e Quinto, affiancati dai nuovi arrivi Lupinella, Keko e Boutabouzi, per prepararsi al meglio a questo nuovo campionato. L’obiettivo dichiarato è la salvezza, ma la New Taranto non nasconde l’ambizione di togliersi qualche soddisfazione e puntare a un piazzamento di prestigio.

Il capitano Gianluca Bottiglione ha presentato la prima sfida della stagione, esprimendo fiducia nella squadra: “Affronteremo una squadra esperta, ma siamo pronti. Questo è un campionato nuovo per molti di noi, ma siamo determinati a iniziare con il piede giusto e portare a casa i primi tre punti.”

La New Taranto ha lavorato duramente durante i 40 giorni di preparazione, sotto la guida di mister Guarino, che ha saputo creare subito un ottimo feeling con la squadra e integrare i nuovi arrivati. “Vogliamo arrivare il più in alto possibile,” ha aggiunto Bottiglione. “Il sogno è puntare alla Serie A, e vogliamo regalare una gioia alla nostra città.”

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 17, con diretta streaming su WebMarte TV.

