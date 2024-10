Tennistavolo: vigilia di campionato per la Pegasus Matera

Le squadre dell’ASD Tennistavolo Pegasus sono pronte all’esordio nei campionati 2024/2025. Dopo una prima fase della stagione dedicata ai tornei individuali, in cui i pongisti materani hanno ben figurato nelle tappe interregionali di Puglia, Calabria e Campania, torna l’appuntamento con le gare a squadre. La Pegasus Matera si presenta forte della riconferma in Serie C1 nazionale, a cui si affiancano due squadre che parteciperanno alla Serie C2 regionale lucana.

In C1, la prima giornata del girone Q vedrà la formazione guidata da capitan Giuseppe Fasano affrontare subito una sfida difficile contro il Tennistavolo Castrovillari, una delle favorite per il vertice del girone. Per la Pegasus, l’obiettivo sarà la salvezza in un campionato che si preannuncia più competitivo rispetto al passato, complicato anche dalle lunghe trasferte, principalmente tra Calabria e Sicilia.

La prima partita si terrà domenica 13 ottobre alle 10.00 presso la palestra F. Filpo del Polisportivo di Castrovillari (CS).

In Serie C2 regionale, invece, l’esordio coincide con il derby tra le due formazioni della Pegasus. Da un lato, gli uomini di capitan Franco De Leo cercheranno di migliorare il secondo posto dello scorso anno; dall’altro, il team di Angelo D’Ercole punterà a replicare i buoni risultati della passata stagione, mescolando l’entusiasmo dei giovani con l’esperienza dei veterani. La sfida si svolgerà sabato 12 ottobre alle 16.00 presso la palestra della scuola G. Marconi di Matera.

