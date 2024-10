Futsal B/F, nuova scommessa della WFC Grottaglie: Giovarruscio

La WFC Grottaglie accoglie tra le sue file la laterale argentina Candela Nancy Giovarruscio, che si dice carica in vista dell’inizio del campionato con la Roma. “Ho scelto il progetto della Woman Grottaglie per gli obiettivi ambiziosi. Qui si punta a vincere e faremo di tutto per riuscirci”, dichiara convinta.

Obiettivi – “Voglio conquistare la promozione in Serie A e vincere la Coppa Italia. Inoltre, sono qui per crescere come giocatrice e aiutare le compagne”.

Campionato – “Sarà un campionato equilibrato, con squadre molto forti ma non imbattibili. Siamo all’altezza e pronte a dimostrarlo”.

L’allenatore Bommino – “Ho subito capito che è un grande tecnico. Ha idee chiare e ci impegneremo a esprimere il suo gioco nel miglior modo possibile”.

Messaggio ai tifosi – “Il vostro sostegno sarà fondamentale per noi. Daremo il massimo per farvi tornare a casa felici. Vi aspettiamo ogni domenica al palazzetto”.

