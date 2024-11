Futsal C1/M, Azzurri Conversano: successo di misura sul Cus Bari

Vittoria pesantissima quella conquistata dagli Azzurri Conversano nella decima giornata del massimo campionato regionale di calcio a 5. Al PalaSanGiacomo, i ragazzi del patron Mino De Girolamo superano per 4-3 il Cus Bari, operando il sorpasso in classifica proprio ai danni dei baresi e candidandosi come principali inseguitori della capolista Just Mola, vittoriosa anche in questo turno contro il Futbol Cinco Bisceglie.

LA PARTITA – Mister Gianpiero Giliberti deve fare i conti con le assenze degli squalificati Gentile e Caradonna, oltre all’infortunato Amrani, e schiera inizialmente Sibilia, Gjuzi, Sciannamblo, Lioce e Cannone. Gli ospiti, invece, rispondono con Panunzio, Loiotine, Sicilia, Ciliberti e Lovascio.

L’avvio è devastante per i padroni di casa: dopo appena due minuti, Sciannamblo insacca su assist di Cannone e poco dopo è lo stesso Cannone a raddoppiare su un lancio perfetto di Sibilia. Il Cus Bari accorcia le distanze al 3’ con Ciliberti, ma gli Azzurri rispondono ancora grazie alla coppia Sciannamblo-Cannone, con il numero 11 che firma il 3-1 al 6’.

Nonostante il vantaggio, gli ospiti non si arrendono e con un uno-due micidiale tra il 12’ e il 14’, firmato da Loiotine e Avitto, riescono a pareggiare sul 3-3. Prima della fine del primo tempo, però, il Conversano torna avanti grazie a una transizione perfetta di capitan D’Ecclesiis finalizzata da Lioce, fissando il punteggio sul 4-3 all’intervallo.

La ripresa è meno spettacolare ma non priva di emozioni: i portieri si esaltano, mantenendo inviolata la rete per tutto il secondo tempo. Nemmeno l’azzardo del Cus Bari, che negli ultimi cinque minuti gioca con il quinto uomo di movimento, cambia il risultato. Nel finale si registrano due espulsioni per i baresi, Avitto e Boccardi, e un’ammonizione per Renzo Renna, che salterà la prossima sfida contro il Thuriae.

Con questa vittoria, la quinta consecutiva in casa, gli Azzurri Conversano mantengono il PalaSanGiacomo come un vero e proprio fortino inespugnabile, continuando la loro corsa nelle zone alte della classifica.

Azzurri Conversano-Cus Bari 4-3 (p.t. 4-3)

Azzurri Conversano: Sibilia, Masi, Lioce, D’Ecclesiis, Lomele, Gjuzi, Sciannamblo, Renna, Chiarappa, Sannino, Cannone, Florio. All.: Gianpiero Giliberti.

Cus Bari: Pellecchia, Boccardi, Ciliberti, Guastamacchia, Loiotine, Carioscia, Avitto, Gigante, Lovascio, Sicilia, Catucci, Panunzio. All.: Massimo Monopoli (squalificato).

