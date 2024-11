Futsal A2/M, Castellana: vittoria dopo quattro sconfitte consecutive

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Castellana C5 torna alla vittoria battendo il Canosa nel derby pugliese valido per la sesta giornata del campionato nazionale di Serie A2 (Girone D). Un successo fondamentale per la squadra di mister Andrea Rotondo, che abbandona l’ultimo posto in classifica e aggancia il Messina a quota sei punti.

LA PARTITA

Senza Pasquale Pedone, fermo per un problema muscolare, il tecnico castellanese schiera un quintetto iniziale composto da Ritorno, Paolo Rotondo, Benedetti, Chiantera e Achille. Sul fronte opposto, l’esordiente Gigi Olivieri, nuovo allenatore del Canosa, si affida a Saulle, Bocca, Guarnieri, Sellak e De Luca.

L’avvio del Castellana è brillante: Achille e Chiantera mettono subito alla prova Saulle, portiere del Canosa, che si dimostra in grande giornata. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 10’, quando una ripartenza orchestrata da Chiantera libera Vitto, che batte Saulle con un preciso sinistro. Il Canosa risponde con De Luca, ma Ritorno è attento. Prima dell’intervallo, è ancora Saulle a negare il raddoppio ai bianco-blu.

Nella ripresa i ritmi si alzano. Un episodio cruciale arriva al 5’: Subrizio del Canosa riceve il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Tuttavia, la scelta del Castellana di inserire Laselva come quinto di movimento si rivela controproducente, permettendo a Guarnieri di trovare il pareggio.

Il Castellana continua a spingere, colpendo due legni con Rotondo e Chiantera, ma è Benedetti al 9’ a riportare i locali avanti con una splendida azione personale. La gioia dura poco: Ritorno viene espulso per un presunto fallo di mano fuori area, e De Luca ne approfitta per segnare il 2-2.

A tre minuti dalla fine, il Castellana trova il gol decisivo con un magnifico schema su punizione: Rotondo serve Achille, che prepara per Chiantera, autore di un potente tiro sotto la traversa. Il Canosa tenta il forcing finale, ma Montrone, subentrato tra i pali, controlla con sicurezza.

Nonostante un tiro libero fallito da Rotondo nei secondi finali, il Castellana festeggia una vittoria che rilancia le sue ambizioni in campionato. Con due successi stagionali, il prossimo impegno contro il Soverato sarà affrontato con maggiore fiducia e serenità.

Castellana C5-Canosa 3-2 (p.t. 1-0)

Castellana: Ritorno, Achille, Baldo, Bianco, Rotondo, Satalino, Vitto, Benedetti, Laselva, Chiantera, Console, Montrone. All.: Andrea Rotondo.

Canosa: Saulle, Laurenzana, Bocca, Guarnieri, Patruno, Subrizio, Sellak, Alves, Di Nunno, De Luca, Roccia, Quinto. All.: Gigi Olivieri.

