Pugilato | Garganese, che beffa: Voglino vince di misura e conquista il titolo

Non è stato l’esito che tutti i presenti al palazzetto dello sport di Francavilla Fontana si aspettavano: l’incontro professionistico valevole per il titolo italiano ‘supergallo’ fra Cristina Garganese e Bianca Voglino è stato vinto da quest’ultima, con tanto di controversia nel finale. Il verdetto, per errore dei giudici, aveva inizialmente illuso tutti, con un annuncio che vedeva la Garnanese vincitrice del confronto. Nel giro di pochi istanti, l’immediato dietrofront ed il conseguente cambio di proprietario della cintura.

