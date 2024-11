Cinque per risollevare il Manfredonia: “Dovremo essere uomini”

Il momento difficilissimo del Manfredonia è racchiuso nei numeri: sette sconfitte nelle ultime nove gare, la vittoria manca da ormai più di due mesi. Cinque come i punti in classifica, Cinque, Franco Cinque, come colui che dovrà rialzare, ancora una volta, da sipontino doc, le sorti dei biancazzurri dopo gli esoneri di Luigi Panarelli e del ds Livio Scuotto. Le sue parole nel servizio.

