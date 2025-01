Futsal C1/M, Azzurri Conversano, successo all’ultimo respiro

Dopo cinque sconfitte consecutive, gli Azzurri Conversano tornano al successo nella sedicesima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. La formazione del presidente Mino De Girolamo si impone 2-1 sul Futsal San Martino grazie a una rete di Renzo Renna nei secondi finali, conquistando tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Con questa vittoria, i conversanesi salgono a quota 25 punti in classifica, avvicinandosi con maggiore serenità all’obiettivo stagionale.

LA PARTITA

Giliberti deve fare a meno dello squalificato Cannone, ma ritrova Sciannamblo, subito decisivo. È proprio dell’esperto centrale la rete del vantaggio nel primo tempo, che però non basta a sciogliere un Conversano contratto e poco brillante. Nella ripresa, gli Azzurri subiscono il gol del pareggio di Salamina, abile a finalizzare una bella azione corale del Futsal San Martino con il portiere di movimento. Il match resta in bilico fino agli ultimi istanti, quando Renzo Renna trova la zampata vincente che regala la vittoria e fa esplodere di gioia il pubblico del Pala San Giacomo.

IL COMMENTO

Al termine della gara, mister Giliberti analizza la prestazione dei suoi: “Siamo partiti bene, indirizzando la partita come volevamo, ma non abbiamo saputo chiuderla subito. Questo ci ha innervosito e abbiamo subito il pareggio. Però siamo stati bravi a crederci fino alla fine e a trovare il gol vittoria allo scadere. Era una gara da vincere a tutti i costi, e questi tre punti ci danno morale in vista dei prossimi difficili impegni contro Barletta e Mola”.

Azzurri Conversano-Futsal San Martino 2-1 (p.t. 1-0)

Azzurri Conversano: Sibilia, Masi, Mazzilli, D’Ecclesiis, Vacca, Gjuzi, Sciannamblo, Renna, Gutierrez, Caradonna, Lomele, Locaputo.

Futsal San Martino: Tursi, Filomena, Felice, Solidoro D., Santoro, Grattagliano, Solidoro M., Salamina, Lacarbonara, Salamida, Lacatena, Gelsomino.

