Futsal A2/M Élite, New Taranto: pareggio amaro a Pescara

La New Taranto non va oltre un 2-2 in casa dell’Academy Futsal Pescara, nella 15a Giornata del campionato di Serie A2 Élite. Al PalaRigopiano, i rossoblù ottengono un punto utile solo a smuovere leggermente la classifica, senza però convincere del tutto.

La partita si mette subito in salita per la squadra di mister Guarino: i padroni di casa, nonostante l’assenza di Coco Smith, si portano in vantaggio dopo appena 2’50 con Morgado, che sfrutta un errore in impostazione di Chimanguinho. Pescara raddoppia poco dopo con Rodriguez, abile a finalizzare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione tarantina arriva sul finire del primo tempo: un lampo di Chimanguinho, servito da Lopes, riapre il match sul 2-1.

Nella ripresa, i rossoblù scendono in campo con maggiore determinazione e trovano il pareggio al 2’44, ancora con Chimanguinho, che approfitta di un errore del portiere avversario Masi. La gara si accende, con occasioni su entrambi i fronti, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol decisivo.

Con questo pareggio, la New Taranto scivola al quinto posto in classifica, a due lunghezze dall’Itria seconda. Nel prossimo weekend il campionato si ferma, ma i rossoblù torneranno in campo sabato 1 febbraio al PalaMazzola per l’anticipo del match di Coppa Italia contro la Polisportiva Futura. Calcio d’inizio alle 15, ingresso gratuito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author