Futsal C1/M, Azzurri Conversano: si riparte da Cassano delle Murge

Archiviata la polemica per la Final Four di Coppa Italia, persa a tavolino dal Grimal Barletta per l’irregolarità del tesseramento di Joel Silva e assegnata al Real Molfetta, gli Azzurri Conversano tornano a concentrarsi sul campionato. Sabato pomeriggio, la squadra del presidente Mino De Girolamo sarà ospite del Cassano delle Murge per la prima giornata di ritorno del torneo regionale.

Dopo un finale di 2024 deludente, i biancoazzurri cercano riscatto, forti degli innesti di Samuel Console e Lucio Contini. La squadra, che ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque gare, punta a consolidare la posizione in zona playoff. Obiettivo condiviso con gli Azzurri Conversano, che dopo un ottimo inizio di campionato hanno vissuto un calo tra novembre e dicembre.

La sfida contro il Cassano delle Murge rievoca piacevoli ricordi per i conversanesi, vittoriosi all’andata con un 3-1 firmato dalla doppietta di Sciannamblo e dal gol di El Amrani. Per prepararsi al meglio, mister Giliberti ha testato la squadra in un’amichevole contro il Castellana C5, utile per valutare la condizione fisica dei suoi.

L’incontro, che si preannuncia cruciale per il prosieguo della stagione, sarà diretto al PalaAngelillo da Saverio Bottalino e Claudio Cantatore della sezione di Bari, con Gaetano Marvulli al cronometro. Fischio d’inizio alle ore 17.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author