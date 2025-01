Futsal A2/M, Sammichele: derby infuocato con la capolista Monopoli

Archiviata la pausa natalizia, il Willy Green Technology Sammichele si prepara a un appuntamento cruciale per l’11a Giornata del Girone D di Serie A2: il derby con la Kredias Audace Monopoli. Il match, in programma alle 18.00 di sabato 11 gennaio al PalaLagravinese di Sammichele, promette emozioni intense e un forte carico emotivo.

Per i biancocelesti, reduci da un dicembre complicato con un solo punto nelle ultime tre gare, sarà una sfida decisiva per ritrovare fiducia e risalire la classifica. Attualmente settimi a 13 punti, a pari merito con Castellana e Mazara ma appena fuori dalla zona retrocessione, i ragazzi di mister Mallardi devono fare i conti con un’assenza pesante: quella dello spagnolo Juanillo, squalificato.

Dall’altro lato, il Monopoli arriva con il vento in poppa. La squadra di Giacovazzo, imbattuta dalla terza giornata, occupa il secondo posto a 21 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Bitonto, e punta a consolidare il sogno promozione.

Il derby sarà anche la sfida degli ex: tra le fila del Sammichele spiccano Federico Lenoci e Vito Palattella, protagonisti con il Monopoli nella scorsa stagione, mentre tra i biancoverdi tornano a Sammichele Claudio Console e Pablo Gonzalez, quest’ultimo ancora amatissimo per aver trascinato il club biancoceleste alla promozione in A2 due anni fa.

La differenza in classifica sembra pendere a favore del Monopoli, ma nel derby tutto può succedere: cuore, grinta e il sostegno del pubblico locale potrebbero essere la chiave per un Sammichele chiamato a una prova di carattere.

Classifica aggiornata

1. Bitonto 22 punti

2. Audace Monopoli 21

3. Soverato 20

4. Atletico Canicattì 19

5. Piazza Armerina 14

6. Mazara 13

7. Castellana 13

8. Sammichele 13

9. Lamezia 11

10. Messina 10

11. Canosa 9

12. Acri 7

1°: promozione diretta; 2°-5°: playoff; 11°: playout; 12°: retrocessione diretta

