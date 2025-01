Futsal A2/M, Castellana: sfida cruciale con la capolista Bitonto

Ultimi 40 minuti di gioco prima del giro di boa per il Castellana C5, atteso sabato pomeriggio al Pala Laforgia di Bari da una sfida impegnativa contro la capolista Bitonto Futsal Club. La formazione bianco-blu affronterà una squadra solida, prima nel girone D di Serie A2 con 22 punti, frutto di sette vittorie, un pareggio e solo due sconfitte.

Per il team della città delle Grotte, allenato da Andrea Rotondo, il ritorno in campo dopo la pausa natalizia sarà complicato, anche a causa di assenze importanti. Federico Baldo è fuori per infortunio, mentre rimane in dubbio la presenza del fratello del tecnico, Paolo Rotondo. Mister Rotondo, come spesso accade, dovrà fare di necessità virtù e ha iniziato a preparare la difficile trasferta con un’amichevole contro gli Azzurri Conversano, disputata sabato scorso nella sua città natale.

Nonostante le assenze, il Castellana ha mostrato una buona forma fisica, vincendo l’incontro per 5-0 grazie alla tripletta di Satalino e ai gol di Achille e Chiantera. “È stato un buon test, utile per non perdere il ritmo partita – ha dichiarato mister Rotondo – Ora, però, dobbiamo tornare a fare sul serio, mettendo la stessa fame e concentrazione vista contro il Mazara. Siamo una squadra giovane e dobbiamo affrontare ogni gara con il massimo della tensione”.

La partita, che inizierà alle 18, sarà diretta dagli arbitri Gabriele Bruno Barbato (Castellammare di Stabia) e Francesco Pannese (Ariano Irpino), con Antonio Vania (Barletta) al cronometro.

