Futsal B/M, Bernalda: testa alla capolista Soverato

Il Bernalda Futsal continua a brillare: la squadra lucana ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Divisione, un risultato che conferma la crescita del giovane gruppo. L’attenzione, però, si sposta ora sul campionato, dove sabato prossimo affronterà la capolista Soverato in una trasferta decisamente impegnativa.

Il tecnico Marcio Volpini, consapevole delle difficoltà del match, ha dichiarato: “Dopo la gara di Coppa ci stiamo concentrando sulla partita di Soverato. Conosciamo il valore dei nostri avversari e le difficoltà che ci attendono, ma il passaggio del turno in Coppa Divisione ci ha dato rinnovata fiducia. Dobbiamo mantenere umiltà, lottare su ogni palla e continuare a migliorare. Sarà una sfida ostica, ma sono certo che i ragazzi daranno il massimo sul campo”.

Anche il giovane bomber Arcangelo Castano, reduce da un’ottima prestazione in Coppa ma assente per febbre nell’ultima gara di campionato contro la Diaz Bisceglie, si dice pronto per la trasferta in Calabria: “Non vedo l’ora di tornare in campo dopo l’assenza contro la Diaz. Ci stiamo preparando al meglio e non abbiamo nulla da perdere. Il nostro obiettivo è ripetere la grande prestazione vista in Coppa”.

Con umiltà e sacrificio, il Bernalda si appresta a sfidare la prima della classe, puntando a consolidare i progressi già mostrati in questa stagione.

