Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Sciannamblo colpo di mezza estate

Il ritorno di Fabrizio Sciannamblo nella sua città natale è cosa fatta. Dopo appena due stagioni, dunque, il forte centrale classe 1986 indosserà nuovamente la casacca degli Azzurri Conversano portando in dote alla squadra un bagaglio pieno di esperienza maturata nel mondo del futsal, in una carriera che ha avuto come picco più alto l’avventura con lo Sport Five Putignano nella massima serie.

Per lo scacchiere tattico di mister Giliberti, di fatto, un innesto di peso considerando il ruolo nevralgico di Sciannamblo e la sua propensione alla rete, soprattutto dalla distanza. Determinante nella scelta del trentottenne calcettista conversanese la volontà del presidente Mino De Girolamo e del direttore sportivo Tommaso Dibello di riportare a casa un figlio della propria terra: “Vedere Fabrizio con la maglia degli Azzurri ha sempre tutto un altro effetto e per questo abbiamo fatto di tutto per riaverlo con noi in questa stagione – spiega il numero uno del Conversano – Sicuramente avrà un ruolo fondamentale all’interno del gruppo in quanto farà da chioccia per i tanti giovani che quest’anno saranno a disposizione di mister Giliberti”.

Gli fa eco anche il d.s. Dibello: “La scelta di puntare su Fabrizio Sciannamblo è strategica per il nostro progetto perché è un giocatore che può spostare gli equilibri sia in campo, sia fuori dal campo con la sua leadership. Da un punto di visto tecnico e tattico non lo scopriamo di certo noi e sappiamo quanto può darci in questo senso”.

Soddisfatto dell’arrivo Felice di questo nuovo inizio in maglia azzurra anche lo stesso Sciannamblo: “Torno a Conversano sempre con grande orgoglio e voglia di fare bene. L’obiettivo è sempre quello di dare il massimo giorno dopo giorno per provare a fare il meglio possibile nel corso di una stagione lunga ed estenuante e durante un campionato ostico e ricco di insidie come quello di Serie C1. Negli ultimi anni abbiamo sempre avuto dimostrazione di quanto sia competitivo questo torneo e di come non ci siano mai gare scontate”.

