Bicinpuglia, il Trofeo dei Borghi fa tappa a Massafra

Non si è ancora spento l’eco del grande successo del Trofeo dei Borghi di Castellaneta che Bicinpuglia è già pronta per rimettersi in viaggio per il quarto, imperdibile, appuntamento del campionato estivo di Mountain bike Uisp: domenica 11 agosto si va a Massafra per la quarta edizione del XC NIGHT RACEorganizzata dalla MTB Tebaide Massafra.

Novità per il 2024 con un circuito completamente rivisto di circa 2 km da ripetere 10 volte nel centro storico di Massafra, con un dislivello di circa 55 metri a giro, con un susseguirsi di cambi di direzione nei vicoletti del centro storico, discese e salite mozzafiato, il passaggio davanti la chiesa S. Maria degli Angeli (ex convento cappuccino) e la ripida salita in via dirupo San Marco richiedono abilità di guida e prestazioni fisiche che la faranno da padrona. La partenza sarà nei pressi del pub new magazine a circa 1 km dal passaggio sotto l’arco gonfiabile situato in piazza Garibaldi. Il divertimento è garantito.

L’evento inizierà con il ritrovo degli atleti in piazza Garibaldi dalle 18 per la verifica delle licenze e il ritiro dei pacchi gara. La partenza ufficiale è prevista per le 19 in via La Liscia, nei pressi del pub New Magazine. La gara terminerà intorno alle 21, seguita dalle premiazioni.

Le iscrizioni sono a numero chiuso, con un massimo di 100 partecipanti, da effettuare sul sito www.bicinpuglia.it entro il 10 agosto.

Saranno premiati i primi tre di ogni categoria e la squadra con il maggior numero di iscritti partenti. La manifestazione si svolgerà su strade pubbliche chiuse al traffico, con il controllo delle autorità competenti, ma si raccomanda sempre massima attenzione. Il regolamento completo è disponibile sul sito Bicinpuglia.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Massafra retto da Rosa Termite.

