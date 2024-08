Futsal A2/M, Castellana inserito nel Girone D

Atletico Canicattì, Audace Monopoli, Bitonto Futsal Club, Canosa A5, Città di Acri, Ecosistem Lamezia Soccer, Futsal Mazara, Gear Piazza Armerina, PGS Luce Messina, Sammichele e Soverato Futsal. Sono queste le undici formazioni che, insieme al Castellana C5, formeranno il girone D del prossimo campionato nazionale di Serie A2.

Le avversarie dei biancoblu, dunque, saranno cinque pugliesi, tre calabresi e quattro siciliane per un cammino in trasferta sicuramente ricco di insidie sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista logistico, oltre che economicamente molto oneroso.

D’altronde dietro la volontà e l’ambizione di ottenere salto di categoria si celava anche la consapevolezza di dover alzare anche l’asticella delle difficoltà per misurarsi con le altre realtà del meridione in particolare con le compagini della Sicilia, terra finora inesplorata nella breve storia castellanese.

Di certo sarà decisamente intrigante il ritorno in Calabria, in particolare la missione a Soverato dove nella passata stagione il Castellana ha dovuto ingoiare il boccone più amaro dell’intera annata perdendo in maniera rocambolesca la semifinale playoff di ritorno e, di fatto, la possibilità di giocarsi l’accesso diretto in A2.

E proprio dalla suggestione Soverato parte l’analisi di mister Rotondo sul girone in cui è stata inserita la sua squadra: “Sarà bello ritrovare, riaffrontare e confrontarci nuovamente con una squadra forte come quella calabrese, ma soprattutto sarà molto stimolante disputare un campionato così competitivo. Sapevamo che le formazioni da sfidare sarebbero state grossomodo queste con un livello di difficoltà altissimo in quanto parliamo di compagini molto ben organizzate, ognuna con un’identità ben precisa. Per noi si apre un capitolo nuovo, siamo contenti di poter scrivere nuove pagine nella storia del Castellana, ma sappiamo anche che da ora in poi dobbiamo solo lavorare sodo per preparare al meglio la stagione”, conclude il tecnico di Conversano.

