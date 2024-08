Futsal C1/M, Azzurri Conversano: ecco Florio, Lioce e De Bellis

Prosegue la campagna di rafforzamento degli Azzurri Conversano in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore il presidente Mino De Girolamo e il direttore sportivo Tommaso Dibello hanno raggiunto gli accordi con tre calcettisti in rampa di lancio, vogliosi di dimostrare all’ombra del Castello Aragonese le proprie qualità. Si tratta del portiere Nico Florio e dei laterali Giuseppe Lioce ed Enrico De Bellis.

Nico Florio, estremo difensore classe 1998, giunge agli Azzurri dopo essere cresciuto nella Virtus Noicattaro e a seguito della recente esperienza con la maglia dell’Audax Rutigliano, compagine della sua città natale, con cui si è messo in mostra meritando la chiamata di un club di categoria superiore.

Arriva dalla Just Mola, invece, Giuseppe Lioce, ventiquattrenne esterno, anch’egli di Rutigliano. Fortemente voluto da mister Giliberti, con cui ha condiviso una breve parentesi proprio con la casacca molese, il classe 2000 ha mosso i primi passi nel mondo del futsal con i colori granata della Virtus Rutigliano emergendo come un giocatore dalla grande forza fisica, di quantità e bravo soprattutto in fase difensiva.

L’innesto di Enrico De Bellis, infine, è di fatto un ritorno a casa. Formatosi nella cantera degli Azzurri, con cui ha giocato sino all’Under 15, il diciottenne conversanese è reduce da una breve esperienza nel calcio a 11 nel corso della quale ha confermato di possedere abilità tecniche fuori dal comune e particolarmente utili al nuovo corso conversanese.

Intanto, i vertici regionali della LND hanno reso noto, in maniera pressoché definitiva, il girone del prossimo torneo di Serie C1. Insieme agli Azzurri Conversano ci saranno Cus Bari, Cus Foggia, Cassano delle Murge, Futbol Cinco Bisceglie, Futsal Andria, Futsal San Martino, Real Molfetta, Futsal Veglie, Grimal Futsal Barletta, Just Mola, Thuriae e Volare Polignano. In sospeso resta la posizione del Futsal Noci il cui posto, in caso di ripescaggio in serie B, verrà preso del Futsal Byre Ruvo.

