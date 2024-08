Parigi 2024, Mattia Furlani conquista il bronzo nel salto in lungo

Mattia Furlani, giovane talento di soli 19 anni, alla sua prima partecipazione olimpica conquista la medaglia di bronzo con un salto di 8,34 metri ai Giochi di Parigi. La gara, dominata dal fenomeno greco Miltiadis Tentoglou con 8,48 metri, vede il secondo posto andare al giamaicano Wayne Pinnock con 8,36 metri.

La prestazione del giovane saltatore azzurro, ancora nella categoria juniores, riporta l’Italia sul podio del salto in lungo a quarant’anni esatti dal bronzo di Giovanni Evangelisti a Los Angeles 1984. Furlani apre la competizione con un salto di 8,34 metri, seguito da un 8,25 metri e due nulli. Al quinto tentativo, piazza nuovamente un eccezionale 8,34 metri e chiude con 8,27 metri al sesto salto, sfiorando l’argento per soli 2 centimetri.

“Non riesco a smettere di piangere – dichiara Mattia Furlani -. È sicuramente l’emozione più grande della mia vita e voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini e hanno reso possibile tutto questo. Credo sia stata tecnicamente la mia migliore gara in carriera e sono molto contento di come ho saltato. L’anno scorso non ho passato le qualificazioni ai Mondiali di Budapest e quest’anno sono terzo alle Olimpiadi. Questo dimostra che bisogna avere pazienza e fiducia nei giovani, perché tutti possono arrivare. Spero che questa medaglia sia solo l’inizio di molte altre. Un saluto a tutta l’Italia e a tutti coloro che mi hanno supportato in questi ultimi giorni”, conclude Mattia Furlani.

