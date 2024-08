Taranto: Lucchesi dg, a Benevento con Cazzarò, via Nobile e Cerretelli

Fabrizio Lucchesi ha sciolto le riserve decidendo di accettare la proposta del Taranto: nelle prossime ore sarà ufficialmente presentato come nuovo direttore generale. Avrà il compito di traghettare il club verso una nuova proprietà, dato che Massimo Giove ha confermato il suo totale disimpegno. In attesa di eventuali trattative, Lucchesi dovrà garantire la continuità sportiva.

Il primo nodo da sciogliere riguarda la posizione dell’allenatore Eziolino Capuano, che ha inviato un certificato medico e non sarà disponibile fino al 20 agosto. Sarà quindi necessario decidere se continuare con lui, poco probabile, o ingaggiare un nuovo tecnico, che sarà scelto dallo stesso Lucchesi.

Nel frattempo, la squadra si allena allo stadio Iacovone agli ordini di Michele Cazzarò, che guiderà il Taranto nella sfida di Coppa Italia con il Benevento, in programma domenica 11 agosto: al Vigorito scenderà in campo la formazione Primavera.

Per quanto riguarda la rosa, dopo gli addii di Schenetti, Calvano e Pierozzi, salutano anche Nobile e Cerretelli. Nobile ha chiesto la risoluzione del contratto, mentre Cerretelli ha deciso di lasciare dato che il suo accordo non era ancora stato ratificato. In stand by Miceli, fortemente richiesto dal Casarano.

