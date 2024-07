Futsal C1/M, Azzurri Conversano: dalla Catalogna arriva Amrani

Comincia con un colpo spagnolo il mercato in entrata degli Azzurri Conversano. Il presidente Mino De Girolamo ed il direttore sportivo Tommaso Dibello, infatti, hanno positivamente concluso la trattativa per il trasferimento di Karim Barrouhou Amrani alla corte di mister Giliberti.

Classe 1998 e reduce da una significativa esperienza con la maglia dell’Egara Futsal con cui ha realizzato ben 45 reti nella passata stagione, il calcettista di origini marocchine giunge all’ombra del Castello con tanta voglia e determinazione: “Quando mi è stata prospettata la possibilità di entrare a far parte di questo club non ho esitato un attimo ad accettare – spiega Amrani –. Il progetto è molto stimolante al di là del fatto che il Conversano è una società dalla grande tradizione in Italia con un pubblico caldo e passionale come piace a me”.

Per il ventiseienne spagnolo si tratta, dunque, di un’avventura molto affascinante: “Mi sono documentato molto sulla storia degli Azzurri, ma onestamente non ho ancora avuto modo di approfondire la mia conoscenza sul campionato di Serie C1. Sicuramente lo farò nelle prossime settimane. Le mie caratteristiche? Sono un giocatore con tanta voglia di fare e che cerca di dare sempre 100% per la squadra anche se credo di dover migliorare un po’ in fase difensiva. In generale sono una persona molto ambiziosa e spero di raggiungere gli obiettivi prefissati grazie al lavoro e insieme a tutti i miei nuovi compagni di squadra”.

Obiettivi da raggiungere ispirandosi al suo grande idolo: “Sono cresciuto con il mito di Ferrão, pivot brasiliano ex del Barcellona con cui ha siglato più di trecento reti. La mia speranza è di poter realizzare tanti gol con la maglia degli Azzurri per poter dare il mio contributo in una stagione che si preannuncia molto difficile”.

Amrani giungerà a Conversano nelle prossime settimana per mettersi a disposizione di Giliberti in vista dell’inizio della preparazione atletica precampionato.

