Olimpiadi Parigi 2024: Puglia sotto i riflettori

L’attesa sta per finire. Da venerdì 26 luglio, con la cerimonia di apertura sulla Senna, Parigi si prepara a diventare l’epicentro dello sport mondiale per la trentatreesima edizione delle Olimpiadi. Tra i tanti atleti in gara, c’è una folta colonia pugliese che proverà a farsi spazio in Francia.

I fari saranno puntati inevitabilmente su chi ha portato a casa i metalli più preziosi a Tokyo. Vito Dell’Aquila, oro nel taekwondo, sarà ancora tra i favoriti nella categoria 58 kg, dopo aver conquistato un oro ai Mondiali e un bronzo agli Europei nel 2022. Grande attesa anche per Massimo Stano e Antonella Palmisano.

Nella 20 km di marcia, la tenuta fisica per il trentaduenne nato a Grumo Appula rappresenta un grosso punto interrogativo, a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro subita ai Mondiali in Turchia, che ha rallentato la sua preparazione. Ripetersi, dunque, non sarà affatto semplice. Umore agli antipodi per la Palmisano, che sempre nella 20 km di marcia, sarà tra le favorite dopo l’oro agli Europei di Roma. Tra gli outsider, invece, c’è l’andriese Francesco Fortunato, reduce dal bronzo agli Europei e pronto a migliorare il quindicesimo posto di Tokyo.

Nella scherma, Luigi Samele, argento in Giappone, e Martina Criscio saranno le speranze pugliesi nella sciabola. Nel nuoto, le speranze sono riposte su Marco De Tulio, Chiara Tarantino e Benedetta Pilato. A chiudere il quadro ci sono Mauro De Filippis nel tiro a volo, Paolo Monna nel tiro a segno e Ferdinando De Giorgi, che guiderà la Nazionale maschile di pallavolo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author