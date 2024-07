Cerignola, tutto pronto per l’arrivo di Cuppone. Malcore – Casarano, ore decisive

In casa Cerignola sono ore decisive per l’acquisto dell’estate, per Luigi Cuppone si attendono soltanto firma ed annuncio, l’attaccante si trasferirà in riva all’Ofanto dal Pescara dopo un lungo tira e molla, prima tra club, poi con l’entourage del giocatore. Parliamo dell’acquisto più oneroso dell’intera storia dell’Audace Cerignola, tra il cartellino, da indiscrezioni una cifra vicina, e probabilmente inferiore ai 200mila euro, ed il corposo ingaggio, vero nodo di una trattativa lunghissima. Il classe ’97 si unirà presto al ritiro di San Giovanni Rotondo e potrebbe già prendere parte al probabile allenamento congiunto di mercoledì 24 luglio contro una rappresentativa locale. Giuseppe Raffaele lo aspetta a braccia aperte, Cuppone è stata l’unica richiesta di mercato esplicita del tecnico siciliano, innamorato perso delle sue caratteristiche, un elemento considerato imprescindibile per la ricostruzione del reparto offensivo, fatto che giustifica lo sforzo economico della società. Porte girevoli in via Napoli, queste sono anche le ore decisive per il sempre più concreto trasferimento di Malcore al Casarano, previsto un incontro tra il giocatore ed il club salentino, speranzoso di ricevere il sì definitivo dopo aver trovato l’accordo con i gialloblù.

Da Malcore-D’Andrea a Cuppone-Gagliano, anche quest’ultimo un tassello per comporre il nuovo attacco, tra la sua gamba, la sua fisicità e l’imprevedibilità di una seconda punta, parliamo di Cuppone, reduce da 22 reti e 9 assist nelle due stagioni trascorse in Abruzzo.

La lista della spesa negli altri reparti riguarderà un portiere, considerando il nome del giovane Curcija, in valutazione, un difensore, in attesa che si sblocchi la trattativa per l’argentino Velasquez, una mezz’ala (senza considerare la delicata situazione Capomaggio, comunque presente sabato sera alla festa dei 40 anni del tifo organizzato prima di raggiungere il ritiro), ed un terzo nuovo attaccante, probabilmente una punta di ruolo, legato però all’uscita di Neglia, attualmente in gruppo ma considerato un esubero.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author