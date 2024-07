Serie B: Bari, giorni decisivi per Radunovic e Novakovich

Portiere, difensore e un altro attaccante in testa ai pensieri del Bari che mercoledì concluderà il ritiro di Roccaraso con l’amichevole in programma a Fiuggi contro il Frosinone di Vincenzo Vivarini. Il direttore sportivo Giuseppe Magalini e il suo vice Valerio Di Cesare si stanno concentrando su quattro nomi: Boris Radunovic per i pali, Davide Veroli per la difesa, Luca Moro e Andrija Novakovich per l’attacco. Il Bari avrebbe rilanciato l’offerta per il portiere del Cagliari, protagonista della stagione che ha visto i sardi tornare in Serie A proprio a discapito dei biancorossi 115 presenze in Serie B tra Cagliari, Salernitana, Cremonese e Avellino e un’esperienza in Serie A andata così e così per l’estremo difensore serbo, che dovrebbe rinnovare con il Cagliari per poi trasferirsi a Bari o a Pisa (che nel frattempo vorrebbe chiudere con Semper del Como). Determinante in tal senso sarà anche la sua volontà. Chi invece vorrebbe il Bari è Novakovich, che dopo essere rientrato in prestito dal Lecco (6 reti in 38 gare) non rientra nei piani del Venezia in Serie A. Il Bari avrebbe già un accordo di massima, starà alle parti decidere se definire o meno. I biancorossi pensano anche a Luca Moro, in uscita dal Sassuolo dopo la stagione in prestito allo Spezia, mentre per la difesa il nome forte è quello di Davide Veroli, 21 anni, esterno sinistro che può fare anche il braccetto nella difesa a tre. I buoni rapporti tra il direttore sportivo Magalini e il collega del Cagliari Bonato potrebbero favorire il buon esito dell’operazione.

