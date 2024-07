Matera, dodici gli annunci finora ma tanto ancora da fare

(di Roberto Chito) Dodici annunci nella settimana che si è appena conclusa. È partito davvero forte sul mercato, il Matera del neo presidente Stefano Tosoni. I biancoazzurri, devono recuperare il ritardo rispetto alle società del Girone H che ambiscono a disputare una stagione da protagonisti.

Da mercoledì, però, la squadra della Città dei Sassi ha cominciato a muoversi al meglio sul mercato, annunciando i primi innesti di quella che sarà la rosa a disposizione di Ciulo, completamente rinnovata. In biancoazzurro sono arrivati i difensori Baldi e Perez, insieme al riconfermato Sirimarco e agli esperti Pirola e Spinelli. In mezzo al campo, agli under Degoga, Minnocci e Giancotti, si è aggiunto anche Sicurella, centrocampista con oltre 180 presenze tra Serie C e D. Al momento, però, è l’attacco che fa registrare i colpi migliori. Il mercato è cominciato proprio con gli annunci di Citro e Burzio, veri esperti della categoria e con alle spalle reti pesanti nel Girone H, che hanno fatto ritornare l’entusiasmo nella Città dei Sassi.

A loro, si è aggiunto Ronci. Ovviamente, non è finita qui. La rosa è in costruzioni e gli innesti da aggiungere allo scacchiere biancoazzurro sono ancora tanti. Considerato che praticamente tutti hanno salutato, il Matera si è trovato costretto a partire da zero. Il lavoro del ds Ferroni e del tecnico Ciullo è proseguito anche nel weekend e in questa settimana saranno chiuse altre importanti operazioni di mercato.

Il tutto finalizzato a poter mettere a disposizione del tecnico di Taurisano una rosa quasi completa per l’inizio del ritiro, atteso per la settimana prossima. Nonostante il ritardo rispetto ad altre squadre, il Matera non si è perso d’animo. E in questo modo, come affermato dal presidente Tosoni, vede questo gap come uno stimolo in più.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author