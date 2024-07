Lega B: mandato a Balata per impugnare regolamento elettorale Figc

Nell’assemblea di Lega B, tenutasi in videoconferenza con la partecipazione di tutte le società, è stato deciso all’unanimità di conferire mandato al presidente Mauro Balata per impugnare la delibera della Figc del 15 luglio. Tale delibera riguarda l’approvazione del regolamento elettorale e la conferma dei pesi attribuiti alle singole componenti in vista dell’assemblea per l’elezione del presidente federale del 4 novembre.

Durante il Consiglio federale dello scorso lunedì, la Lega B aveva già espresso la propria contrarietà alla delibera, suggerendo di attendere l’approvazione del ‘decreto legge sport’. In quell’occasione, il presidente Balata aveva evidenziato il rischio di procedere con le elezioni della Figc sotto normative potenzialmente in contrasto con la nuova disposizione di legge che potrebbe entrare in vigore a breve.

