Matera, una discesa continua: quinto posto troppo lontano

Salgono a sei le partite senza vittoria del Matera che dopo il 2-2 contro la Virtus Francavilla scende all’ottavo posto in classifica. L’obiettivo play off, lontano cinque lunghezze, sembra essere ormai troppo lontano da raggiungere. L’unico alleato della squadra di Di Gaetano è la matematica che mette in palio ancora 9 punti ma con sole tre giornate alla conclusione del campionato.

Di Piazza e compagni, oltre al gap dal Fasano, attualmente quinto, sono anche in svantaggio negli scontri diretti. Discorso inverso, invece, per quanto riguarda la situazione con Virtus Francavilla e Nardò. Fattore da considerare, in caso di possibile arrivo a pari punti. Il momento del Matera, però, non sembra aprire a scenari positivi. Nel girone di ritorno, la squadra della Città dei Sassi ha conquistato appena 11 punti in 14 partite: numeri che parlano di terzultimo posto e trend da retrocessione. Per fortuna, il bottino di 31 punti conquistato nel girone d’andata ha permesso al Matera di non rischiare di ritrovarsi impantanato nella lotta salvezza.

Due vittorie, cinque pareggi e ben sette sconfitte sono la fotografia di un momentaccio che dura dallo scorso 5 gennaio e che non si è praticamente mai arrestato. Una discesa verticale che ha fatto scivolare i biancoazzurri in quattro mesi dal -3 dalla vetta all’attuale ottavo posto.

Non resta, adesso, che provare a chiudere in maniera dignitosa la stagione, cercando di regalare nelle sfide interne contro Angri e Nocerina e nella trasferta di Ugento, qualche piccolo sorriso ad una tifoseria delusa e arrabbiata da una seconda parte di campionato al di sotto delle aspettative e degli obiettivi stagionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author