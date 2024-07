Potenza, assegnato il Premio Mitos al presidente Macchia

Riconoscimento per Donato Macchia, presidente del Potenza, al quale è stato assegnato il “Premio Speciale” Mitos per lo sport, la legalità e il volontariato. La cerimonia di premiazione si è svolta il 19 luglio 2024 in Piazza della Repubblica, a Pizzo.

Il presidente Donato Macchia ha espresso grande soddisfazione per questo prestigioso riconoscimento: “Sono onorato di ricevere il Premio Mitos, poiché tra gli obiettivi della mia visione imprenditoriale e sportiva vi è sicuramente la promozione dei valori della legalità e della solidarietà declinati all’interno di tutti i contesti sociali e di vita. Questo premio è prova tangibile del grande lavoro svolto in simbiosi con la Fondazione Potenza Futura che ringrazio per il supporto e per l’impegno dimostrato in tutte le attività culturali e solidali a sostegno della comunità. La nostra visione progettuale, basata sulla valorizzazione del territorio e sulla promozione di modelli virtuosi, deve continuare ad essere un volano importante per le tante generazioni che vedono il Potenza Calcio come vero e proprio collante. Un esempio lampante, perfettamente in linea con l’essenza di questo premio, è la realizzazione del primo Trofeo Legalità, svoltosi allo stadio Viviani nel mese di maggio, che ha visto la presenza di 1500 bambini, delle istituzioni e di una comunità in festa nella promozione di valori fondamentali attraverso lo sport”.

Il premio assegnato al presidente Donato Macchia è frutto, dunque, di un lavoro attento e continuativo. Potenza Calcio e Fondazione Potenza Futura hanno dimostrato nel tempo di tenere alla diffusione di messaggi importanti verso le nuove generazioni, il territorio e tutti coloro che hanno interesse nell’alimentare momenti di condivisione, svago e crescita.

