Serie C/C: le designazioni arbitrali per la 37a Giornata

Le designazioni arbitrali per le gare della 37a Giornata del Girone C della Serie C, tutte in programma alle 18.30 di sabato 19 aprile.

Altamura-Cerignola: Gabriele Sacchi (Macerata). Assistenti Luca Landoni (Trento) e Pierpaolo Carella (L’Aquila): IV ufficiale: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia).

Benevento-Trapani: Giorgio Vergaro (Bari). Assistenti: Alessandro Parisi (Bari) e Vincenzo Abbinante (Bari).

Casertana-Crotone: Giorgio Di Cicco (Lanciano). Assistenti: Gilberto Laghezza (Mestre) e Michele Fracchiolla (Bari). IV ufficiale: Domenico Leone (Barletta).

Foggia-Messina: Domenico Mirabella (Napoli). Assistenti: Andrea Cecchi (Roma 1) e Marco Pilleri (Cagliari).

Juventus NG-Cavese: Erminio Cerbasi (Arezzo). Assistenti: Marco Colaianni (Bari) e Davide Fabrizi (Frosinone).

Latina-Potenza: Fabrizio Ramondino (Palermo). Assistenti: Davide Santarossa (Pordenone) e Ilario Montanelli (Lecco).

Monopoli-Giugliano: Francesco Burlando (Genova). Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2) e Mario Chichi (Palermo).

Sorrento-Avellino: Mattia Ubaldi (Roma 1). Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra (Roma 2) e Simone Pistarelli (Fermo). IV ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Riposano Catania e Picerno.

