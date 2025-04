Serie C/C, giudice sportivo: stop a 13 calciatori e 2 allenatori

Rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 36a giornata del Girone C di Serie C.

Calciatori

Squalifica per tre giornate : Guadagni (Sorrento)

: Guadagni (Sorrento) Squalifica per una giornata: Merelli e Maselli (AZ Picerno), Quaini (Catania), Galo Capomaggio (Cerignola), Simonetti (Benevento), Tascone (Foggia), Njambe (Giugliano), Blondett (Sorrento), Berman e Crecco (Latina), Miceli (Monopoli), Viola (Altamura)

Allenatori

Squalifica per due giornate : Antonio Piccolo (Latina)

: Antonio Piccolo (Latina) Squalifica per una giornata: Francesco Tomei (AZ Picerno)

Dirigenti

Inibizione fino al 29 aprile 2025 e ammenda di 500 euro : Davide Cacace (Sorrento)

: Davide Cacace (Sorrento) Inibizione fino al 22 aprile 2025 e ammenda di 500 euro: Ferdinando Salvati (Giugliano)

Sanzioni alle società

Avellino : 500 euro di ammenda per lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 34’ del secondo tempo

: 500 euro di ammenda per lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 34’ del secondo tempo Cavese: 500 euro di ammenda per esposizione di due striscioni non autorizzati e contenenti frasi oltraggiose verso le Istituzioni dello Stato (Curva Sud, al 30’ del primo tempo, per circa quattro minuti)

