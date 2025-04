Leonardo Grottaglie, UGLM: “Fronte comune per salvare lavoro e territorio”

TARANTO – “Quella di Leonardo, in Puglia e soprattutto a Grottaglie, rappresenta l’ennesima vertenza che coinvolge un territorio senza pace sociale né occupazionale”. È la denuncia di Giovanni Di Gioia e Alessandro Dipino, rispettivamente segretario regionale e segretario generale di Taranto della UGL Metalmeccanici, all’indomani del tavolo di crisi regionale sulla situazione del colosso aerospaziale, tenutosi il 14 aprile alla presenza del presidente del SEPAC Leo Caroli e dell’assessora Serena Triggiani.

Durante l’incontro, i rappresentanti del sindacato hanno ribadito le loro preoccupazioni: “Sperare in una corsa agli armamenti per garantire la tenuta occupazionale è una prospettiva allarmante. Serve invece una reazione forte e condivisa da parte delle istituzioni e della politica, che metta da parte divisioni e logiche elettorali per difendere il lavoro”.

UGLM chiede con forza che Leonardo venga convocata al più presto a un tavolo congiunto con le organizzazioni sindacali e la task force regionale: “Non è più tollerabile temporeggiare mentre migliaia di famiglie vivono nell’incertezza. Servono impegni chiari e una strategia industriale trasparente”.

Il sindacato avverte infine che ogni ipotesi di affidamento del sito di Grottaglie a player esteri va respinta con decisione: “Sarebbe uno svilimento del patrimonio industriale e tecnologico italiano. Grottaglie deve restare un polo d’eccellenza e non diventare un terminale sacrificabile”.

