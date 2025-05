Giampaolo: “Lecce vivo e concentrato, col Verona lucidità e qualità”

Il tecnico rassicura sulle condizioni di Krstovic e Rebic: “Stanno bene. L’importante è essere equilibrati e giocare con umiltà”

Dopo la sconfitta interna con il Napoli, il Lecce si prepara ad affrontare il Verona nella sfida valida per la 36a giornata di Serie A. Alla vigilia, l’allenatore Marco Giampaolo ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sulle scelte tattiche in vista del delicato impegno del “Bentegodi”.

“La squadra sta bene, incluso Krstovic, che si è allenato regolarmente ed è a disposizione”, ha chiarito il tecnico giallorosso specificando che ogni gara presenta insidie differenti: “Ogni partita è diversa. L’Hellas non è l’Atalanta e nemmeno il Napoli. Abbiamo lavorato su diverse soluzioni, potremo avere un centrocampista di quantità in più o in meno. L’importante è restare equilibrati e giocare con umiltà”.

Sulle prestazioni recenti, Giampaolo ha ribadito: “Abbiamo disputato gare dignitose anche con squadre forti, ma spesso ci è mancato qualcosa nei dettagli. A parte i minuti finali con il Como, dove ho alterato l’equilibrio inserendo tanti attaccanti, non ci sono state prestazioni sciagurate. Serve continuità di rendimento”.

Anche Rebic è recuperato: “Sta bene, come Krstovic. La qualità della prestazione è ciò che conta, non la quantità di minuti”.

Sul reinserimento in lista di Sansone: “È stato reintegrato dopo l’infortunio di Jean. Da gennaio ha svolto soprattutto lavori differenziati. Non deve essere un problema, ma semmai un’opportunità. Se potrà prendersi cinque minuti di gloria, glieli concederò”.

Infine, un passaggio su Banda e N’Dri: “N’Dri ha continuità, Banda l’ho visto un po’ meglio rispetto alle settimane scorse, anche se ancora sotto rispetto a Morente e Karlsson. Mi piace, ha lo spunto, ma deve migliorare la condizione. La partita mi dirà quando e come usarli”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author