Messina-Foggia 0-0: equilibrio e pochi rischi, tutto si decide al ritorno

Si chiude senza reti il primo atto dei playout del Girone C tra Messina e Foggia, andato in scena allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio”. Lo 0-0 finale riflette una gara tesa, bloccata, dove la paura di perdere ha prevalso sulla volontà di rischiare. Tutto si deciderà sabato prossimo allo Zaccheria, con i rossoneri che avranno il vantaggio del fattore campo.

Il match inizia con un paio di timide sortite foggiane: Tascone ci prova su palla inattiva, mentre Gala di testa manda alto. L’occasione più clamorosa arriva al 7’ con Zunno che impegna Krapikas, poi Sarr, nel tentativo di sfruttare la respinta, colpisce in pieno il portiere, rimediando anche un’ammonizione.

Il Messina cresce col passare dei minuti, ma le azioni di Crimi e Touho non trovano sbocchi. Nel finale di primo tempo Tordini sfiora il gol su punizione-cross, ma il pallone termina fuori.

Nella ripresa l’equilibrio resta sovrano. Un’occasione clamorosa capita a Sarr al 66’, servito da Gala, ma l’attaccante del Foggia calcia addosso a Krapikas da posizione ravvicinata. Il Messina risponde con un colpo di testa impreciso di Dell’Aquila.

L’intensità sale, ma le vere emozioni restano poche. I cambi non modificano l’inerzia del match. Nel finale, qualche spunto isolato di Emmausso e Luciani, ma le due squadre non si fanno male e chiudono sullo 0-0.

Il discorso salvezza resta aperto. Al ritorno, il Foggia potrà contare sul proprio pubblico per provare a conquistare la permanenza, mentre il Messina cercherà l’impresa in trasferta per evitare la retrocessione.

MESSINA-FOGGIA 0-0

MESSINA 4312: Krapikas; Lia, Gelli, Dumbravanu, Haveri; Garofalo (87′ Chiarella), Buchel, Crimi; Petrucci (60′ Dell’Aquila); Luciani, Tordini (79′ Costantino). Panchina: Meli, Ingrosso, De Sena, Marino, Mameli, Pedicillo, Vicario, Anzelmo, Morichelli. All. Gatto.

FOGGIA 442: Perina; Salines (76′ Silvestro), Dutu, Parodi, Felicioli; Tascone, Pazienza (76′ Mazzocco), Gala (76′ Kiyine), Zunno; Touho (63′ Emmausso), Sarr. Panchina: De Simone, Testa, Santaniello, Orlando, Marzupio, Da Riva, Brugognone, Spanò. All. Gentile.

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1. Assistenti: Stefano Franco di Padova e Nicola Di Meo di Nichelino. Quarto Ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1.

AMMONITI: Sarr, Salines, Gala, Mazzocco (F); Lia, Buchel (M).

