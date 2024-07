Cerignola, Farina crede nel progetto Audace

CERIGNOLA – Un Cerignola a caccia di top players, con la forza e la struttura societaria capace di migliorare il suo status nel girone C di Serie C. È questa l’idea di Francesco Farina, che nel 2017 ha guidato l’Audace alla promozione in Serie D. Dopo la cessione di D’Andrea e quella imminente di Malcore, ma con gli arrivi di Gagliano e Cuppone, il tecnico casertano crede nel progetto degli ofantini. Il cammino in campionato del Cerignola partirà dal match contro la Juventus Next Gen. L’idea di Farina sulle squadre Under 23.

