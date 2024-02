Futsal C1/M, Azzurri Conversano-Cus Foggia, valanga di gol

Successo casalingo per gli Azzurri Conversano che conquistano tre punti pesantissimi in ottica salvezza nella 22esima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. La banda del patron Mino De Girolamo supera il Cus Foggia al termine di un match pirotecnico caratterizzato da ben quattordici reti, un’espulsione e tantissime emozioni, portandosi a quota 30 punti in classifica quando mancano quattro giornate al termine del campionato.

LA GARA – Davanti al pubblico amico del PalaSanGiacomo e accompagnati in campo dai piccoli atleti del settore giovanile, i ragazzi di mister Chiaffarato sfoggiano il nuovo completo stagionale e cominciano l’incontro con il quintetto formato da Tria, Detomaso, Caradonna, Mastrangelo e Gutierrez, mentre dall’altra parte ci sono Tatulli, Laccetti, Rossa, Bardan e Salvatore Russo.

Avvio di gara arrembante da parte dei padroni di casa che, nei primissimi istanti di gioco, vanno per ben due volte vicini al vantaggio con l’attivissimo Gutierrez e al minuto 4 è lo stesso numero 7 azzurro a sbloccare il punteggio su assist di Mastrangelo. I foggiani appaiono scossi, ma subito dopo il time-out chiesto da mister Coccia impattano il match con Bardan il quale è abile a superare Bientinesi sulla banda di sinistra e a trafiggere Tria, all’esordio stagionale al posto dello squalificato Tasso.

L’equilibrio, tuttavia, dura davvero pochissimo. Passano infatti appena cinquanta secondi e D’Alessandro, al rientro dopo l’infortunio, si fa trovare prontissimo sul secondo palo sull’assist di Cannone. E’ la rete che apre le porte ad una fase di gioco nettamente favorevole ad un Conversano che nel giro di un minuto va a segno altre due volte con Gutierrez e Mastrangelo, le cui reti fissano il parziale sul 4-1 in favore dei locali. Prima dell’intervallo gli Azzurri legittimano il triplo vantaggio con un altro bel diagonale di Gutierrez che sfiora il palo e con il sinistro di Detomaso che termina di poco a lato.

Nella ripresa i ritmi si mantengono altissimi. Caradonna apre la girandola di emozioni andando ad un passo dal pokerissimo, mentre Salvatore Bruno di tacco cerca di rimettere in carreggiata i dauni. Poco più tardi Tatulli tiene a galla i suoi murando la conclusione a botta sicura di Gutierrez il quale, però, si rifà con gli interessi un minuto più tardi siglando il gol del provvisorio 5-1, complice un Foggia sbilanciato, in campo con il power-play.

Il gol subito non scoraggia gli ospiti i quali continuano ad attaccare con il quinto di movimento e, a cavallo tra il sesto ed il settimo minuto di gioco, rimettono tutto in discussione grazie alle marcature di Bardan, Gesualdi e ancora Bardan che portano il risultato sul momentaneo 5-4. A questo punto sul San Giacomo cominciano ad aleggiare i primi fantasmi, ma ci pensano prima Detomaso e poi il solito Gutierrez (poker di reti per lui) a scacciare le paure e a regalare nuovamente ai conversanesi un vantaggio rassicurante.

Ma il Foggia si conferma compagine dura a morire e va all’attacco anche nei minuti finale di gioco fino a tornare sul -1 per merito di Bardan e complice la sfortunata autorete di Detomaso ad un minuto dalla fine. Nell’ultimo giro di orologio, così, è Mastrangelo a mettere fine alle ansie azzurre e a siglare la rete del definitivo 8-6 che consegna alla formazione di De Girolamo tre punti di vitale importanza e permette di riscattare prontamente la sconfitta di Bisceglie di una settimana fa.

Azzurri Conversano – Cus Foggia 8-6 (p.t. 4-1)

Azzurri Conversano: Resta, Masi, Bientinesi, D’Ecclesiis, Mastrangelo, Lemonache, Gutierrez, Detomaso, D’Alessandro, Caradonna, Cannone, Tria. All.: Francesco Chiaffarato (squalificato).

Cus Foggia: Bruno G., Laccetti, Roseto, Bardan, Gesualdi, Rossa, Tatulli, Paolantonio, Bruno S., Mariani. All.: Natale Coccia.

