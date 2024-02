Pallamano A/Gold, tra Sassari e Fasano domina l’equilibrio

Termina con il punteggio di 22-22 la sfida tra Raimond Ego Sassari e Sidea Group Junior Fasano, valevole per la 5a giornata di ritorno della Serie A Gold 2023/24.

Equilibrio sovrano per quasi l’intera durata della partita, nella quale sono sicuramente state grandi protagoniste le due difese. Nel primo quarto di gioco nessuna delle due compagini va sul +2, con il primo doppio vantaggio registrato al 16’ (6-8), con i biancazzurri che vengono raggiunti subito sull’ 8-8, tornano avanti sul 10-12 al 28’ e prima dell’intervallo si fanno nuovamente agganciare sul 12-12.

In avvio di ripresa la formazione sarda prova a dare uno scossone all’incontro, realizzando un break di 4-0 che porta il risultato dal 13-14 del 35’ al 17-14 del 38’, ma i campioni d’Italia non mollano e al 43’ la contesa è di nuovo sui binari della parità (18-18).

I locali tentano di nuovo l’allungo (20-18 al 46’), i pugliesi recuperano nuovamente sul 20-20 e si giunge così al finale, nel quale si segna pochissimo (soli 4 goal nei 10’ conclusivi). Gli ospiti realizzano il 21-22 al 55’ esprecano tre attacchi per chiudere la partita portando a casa la vittoria, con gli isolani che a 6’’ dal termine realizzano dai7 metri la rete del 22-22, che divide così la posta in palio al PalaSantoru.

Prossimo impegno per la Junior sabato, quando alle 19 nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina arriverà il Secchia Rubiera.

”Portiamo a casa un punto che ci permette di continuare a muovere la classifica pur nel dispiacere di non aver ottenuto una vittoria che avremmo meritato per come abbiamo interpretato la partita – dichiara coach Vito Fovio -. I troppi errori dai sei metri e l’aver gestito male qualche superiorità hanno parzialmente vanificato quanto di buono fatto, ma sono comunque più che contento e orgoglioso per la prestazione dei miei ragazzi, che anche oggi hanno dato dimostrazione di professionalità e di avere fame di successi. Certamente torneremo al lavoro in vista della gara contro il Secchia Rubiera di sabato prossimo consapevoli dei nostri mezzi e con la voglia di lottare fino alla fine per il miglior piazzamento possibile”

Raimond Ego Sassari-Sidea Group Junior Fasano 22-22 (12-12p.t.)​.

Raimond Ego Sassari: Pavani, Aldini 2, Nardin 6, Della Vecchia 1, Mura, Malandrin De Oliveira, Bronzo 2, Delogu, Halilkovic 1, Bomboi, Pintori, Sampaolo, Manojlovic 7, Kleineidam 1, Brzic 2. All. Zupo Equisoain..

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson, Angiolini 6, Pugliese 2, Leban, Messina, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 2, Marinho Da Cunha 4, Beharevic, Knezevic 8, Corcione. All.: Vito Fovio. Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati 18° turno: Teamnetwork Albatro–Trieste 27-18, Secchia Rubiera-Conversano 26-27, Macagi Cingoli-Pressano34-36, Carpi-Sparer Eppan 35-35, Cassano Magnago-Bozen 28-24, Raimond Ego Sassari-Sidea Group Junior Fasano 22-22, Alperia Black Devils-Brixen 24-23.

Classifica: Brixen* e Merano 28, Sidea Group Junior Fasano* 27, Bozen 26, Conversano* 25, Cassano Magnago 24, Raimond Ego Sassari 23, Sparer Eppan 13, Macagi Cingoli* e Teamnetwork Albatro 12, Trieste 10, Pressano e Secchia Rubiera 7, Carpi 6. *Una partita in meno.

Prossima giornata (2/03): Bozen-Raimond Ego Sassari, Pressano-Carpi, Conversano-Alperia Black Devils, Trieste-Cassano Magnago, Sidea Group Junior Fasano-Secchia Rubiera (ore 19), Sparer Eppan, Teamnetwork Albatro, Brixen–Macagi Cingoli.

