Futsal C1/M, Azzurri Conversano a Bisceglie per continuare a volare

Le tinte neroazzurre caratterizzano il futuro immediato degli Azzurri Conversano, che nella settima giornata del campionato regionale di calcio a 5 affronteranno in trasferta il Futbol Cinco Bisceglie. Le due squadre occupano posizioni opposte in classifica: i conversanesi, protagonisti di un avvio di stagione brillante, sono secondi, dietro solo alla capolista Cus Bari, con cinque vittorie in sei partite. Al contrario, il Bisceglie si trova nelle retrovie, terz’ultimo con solo una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte.

Nonostante la differenza in classifica, i padroni di casa sono avversari da non sottovalutare, avendo dimostrato di saper sfruttare il fattore campo nella loro unica vittoria stagionale. Gli Azzurri, guidati da mister Giliberti, dovranno fare a meno di Giuseppe Lioce, squalificato, e degli infortunati Gianvito Masi e Gianmarco Caradonna, con quest’ultimo che sembra vicino al rientro. Il resto della rosa sarà a disposizione, con l’obiettivo di prolungare il buon momento e regalare una vittoria al presidente Mino De Girolamo, che ha recentemente festeggiato il compleanno.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Ernesto Daniele Casula e Francesco D’Acciò, con Vincenzo Rizzi al cronometro. Fischio d’inizio previsto per le ore 16 al PalaCosmai.

