Pallamano, Fasano vola ad Atene per il weekend di European Cup

Archiviata la vittoria in campionato contro Camerano, la Junior Fasano vola ad Atene per il doppio confronto del 2° Round della EHF European Cup. Le gare si disputeranno venerdì 25 e sabato 26 ottobre alle 18.30, alla OAKA Sport Hall Kassimatis di Maroussi.

Esordio in terra greca per il club biancazzurro, che si troverà di fronte l’AEK Atene, squadra di grande livello, attualmente imbattuta nel campionato ellenico e reduce da una finale scudetto persa lo scorso anno contro l’Olympiakos. L’AEK, allenata da Frédéric Bouzon, è una delle favorite della competizione, con un palmarès che comprende 5 titoli nazionali e 4 coppe di Grecia, oltre alla vittoria della European Cup nel 2021.

Coach Domenico Iaia commenta così l’imminente sfida: «L’AEK è una squadra costruita per andare lontano in questa competizione, ha giocatori di livello europeo e una lunga esperienza in tornei di questo calibro. Noi affronteremo queste partite senza pressione, usando le gare per prepararci al difficile periodo che ci attende dal 30 ottobre al 16 dicembre. Saremo ancora senza Joao Marinho Da Cunha, quindi cercheremo nuove soluzioni e adattamenti».

Le due partite saranno dirette dai montenegrini Bogdan Kaludjerovic e Ivan Vujacic, con Vladimir Jovic (Bosnia ed Erzegovina) come delegato EHF.

