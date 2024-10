Futsal A/F, Bitonto torna in campo dopo un mese

Pronte a Ripartire. Dopo la pausa per gli impegni con le nazionali, il Bitonto torna in campo per il campionato e sabato affronterà la Lazio C5 a Roma. Le biancocelesti, con quattro punti in classifica e una partita in più, occupano il secondo posto, a due soli punti dal Tiki Taka capolista. Finora, la squadra di mister Chilelli ha ottenuto una vittoria contro il Cagliari e un pareggio contro il Molfetta, dimostrandosi un avversario ostico.

Il Bitonto, dal canto suo, ha giocato una sola partita, vincendo nettamente il derby contro il Molfetta per 4-0. Ora, la sfida si fa più complicata e sarà necessario un Bitonto in gran forma per ottenere punti preziosi e restare agganciati alla vetta della classifica. Mister Gianluca Marzuoli non nasconde un certo malcontento per il lungo stop di 27 giorni dall’ultima gara, definendo questo match come un “nuovo esordio” con tutte le insidie del caso.

Marzuoli ha sottolineato la necessità di turnover per affrontare una stagione atipica e ha riconosciuto il Pescara come la vera favorita, grazie a una rosa più ampia. Tuttavia, l’attenzione è tutta sulla Lazio, che nelle prime due giornate ha mostrato un grande spirito, mettendo in difficoltà gli avversari.

In campo ci sarà anche Alessia Grieco, ex giocatrice della Lazio, reduce da una brillante esperienza con la nazionale. Per lei, la sfida sarà particolarmente emozionante, consapevole della difficoltà della gara e della preparazione meticolosa delle biancocelesti contro le squadre più blasonate.

Il calcio d’inizio è previsto per sabato alle 15 al Pala Torrino di Roma, con diretta streaming sulla pagina YouTube della Divisione Calcio a 5. Arbitri dell’incontro saranno Michele Desogus e Antonella Manca, con Angelo Bottini al cronometro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author