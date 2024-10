Futsal A2/M, Castellana nella tana dell’Atletico Canicattì

Sabato pomeriggio, a una settimana dalla sconfitta con l’Ecosistem Lamezia Terme, il Castellana C5 di mister Andrea Rotondo affronterà l’Atletico Canicattì in trasferta, nella terza giornata del campionato nazionale di Serie A2 (Girone D). I biancorossi siciliani, guidati da Castiglione, hanno iniziato la stagione in modo impeccabile con due vittorie su due gare, condividendo la vetta della classifica proprio con il Lamezia.

Per il Castellana, reduce da una prima vittoria contro il Città d’Acri seguita dalla sconfitta in Calabria, la sfida si presenta complessa anche a causa dell’assenza di Stefano Achille, squalificato dopo un ottimo avvio di stagione. “Sarà una mancanza importante – spiega mister Rotondo –, ma la squadra è pronta. Ci aspetta una partita impegnativa, sia per il valore dell’avversario che per la trasferta”.

L’incontro al PalaSport “Saetta-Livatino” di Canicattì sarà diretto dagli arbitri Daniele Pozzi (Roma1) e Aurelian Petrica Chirvasuta (Monza), con Gaspare Giarratano di Agrigento al cronometro. Fischio d’inizio alle ore 16.

