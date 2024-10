Futsal B/M, Bernalda: Volpini, ‘A Brindisi sfida dura e stimolante’

Dopo una vittoria in rimonta contro il Nausicaa e una settimana di riposo, il Bernalda Futsal si prepara a tornare in campo per il campionato con una trasferta impegnativa a Brindisi. Il tecnico Marcio Volpini ha fatto il punto sulla condizione della squadra, sottolineando i progressi dei suoi ragazzi: “Abbiamo lavorato duramente in queste due settimane, puntando sullo sviluppo e la crescita individuale. Stiamo migliorando nell’organizzazione di gioco, sia in difesa che in attacco, e cominciano a emergere le nostre caratteristiche che saranno fondamentali per la stagione”.

Volpini elogia l’impegno dei giocatori durante gli allenamenti, evidenziando l’importanza di concretizzare il lavoro svolto in settimana nelle partite ufficiali: “Sono soddisfatto dell’intensità e della mentalità che stanno dimostrando. Ora è il momento di tradurre tutto questo in prestazioni in campo, le gare ci daranno il ritmo e la fiducia necessari.”

Sabato, Gallitelli e compagni saranno messi alla prova a Brindisi, una squadra con esperienza e un campo ostico: “Mi aspetto una sfida dura, ma stimolante. Sarà un’opportunità per testare la nostra crescita e dare continuità ai risultati. Dovremo lottare palla su palla e restare concentrati fino all’ultimo secondo per mantenere alta la nostra intensità,” conclude il tecnico brasiliano.

