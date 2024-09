Futsal C1/M, alla Grimal Barletta il derby della Bat

La Grimal Futsal Barletta centra la sua seconda vittoria in altrettanti incontri, questa volta in trasferta, imponendosi per 2-6 nel derby della Bat con Andria, al Pala Sport. I ragazzi di Ciccio Vaccariello hanno avuto il controllo della partita fin dai primi minuti, nonostante le decisive parate di Francesco Dibenedetto nella fase iniziale.

Ottima prestazione corale dei biancorossi, che hanno saputo gestire con maturità i momenti difficili del match, inclusi i numerosi cartellini gialli e rossi assegnati dalla terna arbitrale. Tra i protagonisti, spicca la doppietta di Salvatore Dibenedetto (una rete su rigore) oltre ai gol di Divincenzo, Vivaldo, Staila e Dicorato.

Ottima partecipazione del pubblico, con una significativa presenza dei tifosi barlettani sugli spalti. La prossima sfida vedrà la Grimal Futsal impegnata in casa contro il Cassano delle Murge, al PalaBorgia.

