Bergantino conquista il Rally Porta del Gargano per la decima volta

Giuseppe Bergantino, pilota di Manfredonia, ha conquistato per la decima volta la vittoria al Rally Porta del Gargano, aggiungendo il suo ultimo trionfo nella 14ª edizione conclusasi oggi a Vieste. In coppia con Mirko Di Vincenzo e alla guida della Skoda Fabia R5 del team New Jolly Motors, Bergantino ha dominato la gara fin dall’inizio, vincendo le quattro prove speciali della prima giornata. Anche nella seconda giornata, ha lasciato agli avversari solo due delle sei prove restanti, confermando il suo dominio sulle strade di Vieste, Manfredonia, Peschici e Vico del Gargano.

Giannetti si aggiudica la Coppa Aci Rally Zona 8

Nella splendida cornice di Marina Piccola a Vieste, la gara ha incoronato anche Emanuele Giannetti, che in coppia con Mario Pizzuti su Skoda Fabia R5 Evo ha conquistato il terzo posto assoluto. Questo risultato ha permesso all’equipaggio di vincere la Coppa Aci Rally Zona 8, prevalendo sul diretto rivale Dedo De Dominicis, ritiratosi prematuramente a causa di un guasto al cambio. Il pilota di Ceccano, Stefano Liburdi, su Hyundai i20N, ha lottato duramente per insidiare Giannetti, ma nonostante il secondo posto e una prova speciale vinta, non è riuscito a superarlo in classifica.

Premi speciali e successi nelle altre categorie

Liburdi ha comunque ricevuto un riconoscimento speciale per la livrea più accattivante della gara, ottenendo il 4° Trofeo Città di Vieste, consegnato dal sindaco Giuseppe Nobiletti. Il rally ha visto anche la partecipazione di Francesco Rizzello, che ha chiuso al quarto posto, e Giorgio Liguori, vincitore nella categoria RC4N con la sua Renault Clio. Al traguardo sono arrivati 40 dei 50 equipaggi partiti, in una competizione che ha riservato emozioni e colpi di scena fino all’ultimo.

