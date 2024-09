Futsal, il Sandro Abate trionfa al 9° Trofeo Città di Monopoli

Il 9° Trofeo Città di Monopoli – Memorial “Peppino Caroli” si è concluso con la vittoria del Sandro Abate Five Soccer, squadra di Serie A, che ha dominato i suoi avversari nei due match disputati. Il club campano ha superato prima la Kredias Audace Monopoli con un netto 5-0, e poi il GS Giovinazzo, squadra di Serie A2 Elite, con il punteggio di 2-0.

Al secondo posto si è classificato il GS Giovinazzo, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Vitulano Manfredonia nella semifinale. L’Audace Monopoli, invece, ha conquistato il terzo posto con un successo di misura per 1-0 sui sipontini nella finale per il terzo posto, grazie a un gol decisivo di Cristofaro.

Durante l’evento, l’Audace Monopoli ha presentato il nuovo roster, pronto per affrontare il campionato di Serie A2, e le nuove divise ufficiali. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle tre squadre partecipanti, all’assessore allo sport del Comune di Monopoli, Vincenzo Laneve, e agli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione. La giornata si è conclusa in un clima di festa e divertimento, con la partecipazione entusiasta del pubblico presente alla Tensostruttura. Ora l’attenzione è rivolta alla Coppa della Divisione e all’inizio del campionato, sempre più vicino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author